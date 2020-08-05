Ефремов рассказал в суде о своей вине

Актер Михаил Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что вину в гибели Сергея Захарова он не признает.



«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — цитирует Ефремова ТАСС.

При этом адвокат артиста Эльман Пашаев попросил суд помочь разобраться. Он предположил, что в ходе заседания актер может вспомнить все события, передает "РГ".

Как отметила прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения, Ефремов, будучи за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 км/ч, после чего потерял управления. У встречного автомобиля не было возможности избежать столкновения, отметила она.



Инспектор ГИБДД Александр Козлов, который оформлял ДТП, также выступил в суде. Он сказал, что именно Михаил Ефремов был за рулем в момент аварии. Инспектор видел это на видеозаписи, но кто был за рулем, успели заметить и очевидцы происшествия.

Напомним, лобовое столкновение произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве, недалеко от Смоленской площади. Известный актер выехал на встречную полосу. В результате аварии погиб водитель следовавшего навстречу авто, 57-летний курьер Сергей Захаров. Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Он находится под домашним арестом до конца января.