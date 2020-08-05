В Петербурге нашлась пропавшая дочка одного из лидеров авторынка

В Петербурге после трех дней поиска нашли дочь владельца одного из крупнейших автодилеров города. 10-летняя девочка ушла из дома после ссоры. 5 августа пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщила, что ее нашли на детской площадке на улице Сикейроса. Замерзшую девочку подобрал и передал правоохранителям неравнодушный прохожий.



Ученица частной школы ушла из элитарного частного сектора на берегу Верхнего Суздальского озера. О пропаже девочки полицейским сообщила ее мама – 34-летняя бизнес-вумен, учредитель и генеральный директор нескольких предприятий. Отец девочки трагически погиб семь лет назад во время подводной охоты.

Сначала девочку искали у подруги, а позже в окрестностях дома. В поисках принимали участие не только правоохранители и родные, но также волонтеры и пользователи соцсетей.

Сейчас жизни школьницы и здоровью ничего не угрожает.