Власти Петербурга разберутся с обмельчанием Лиговского канала

Власти Санкт-Петербурга взяли на контроль снижение уровня воды Лиговского канала. Ситуация с уровнем воды в канале вызвала обеспокоенность жителей города. Комитет по природопользованию, один из депутатов Заксобрания и другие специалисты провели осмотр канала и выявили ряд нарушений, сообщили в пресс-службе комитета.

Эксперты осмотрели исток канала из реки Дудергофки и далее весь поток по всей длине водной артерии до КАД. Нарушения обнаружены рядом с садоводствами, которые сбрасывают сточные воды и хозяйственно-бытовые отходы, а также на территории общего пользования, где канал также засоряют.

«Местами русло пересохло. При этом уровень воды в южной части Лиговского канала не достигает нижней отметки перепускного коллектора, вследствие чего водный поток не поступает на территорию аэропорта и в нижерасположенные участки русла, а в полном объеме отводится в Нагорный канал и далее в Дудергофский ручей», – отметил начальник отдела водных ресурсов Комитета по природопользованию Михаил Страхов.

По словам специалиста, в ходе обследования южной части Лиговского канала было обнаружено, что русло засорено. Это мешает току воды. При этом низкий уровень в южной части канала наблюдался на всем его протяжении от реки Дудергофки до Нагорного канала.

Информация о замусоривании водной артерии направлена в Росприроднадзор и в администрацию Московского района. В правительство Ленобласти направлено обращение с просьбой провести расчистку русла и восстановить пропускную способность канала на подведомственной территории.