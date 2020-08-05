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Сигнализация и кондиционер - выяснилось, как петербуржцы выбирают автомобили

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© Фото: pixabay.com

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Эксперты выяснили, какие опции автомобиля наиболее популярны у жителей Санкт-Петербурга.

Самой популярной опцией безопасности у большинства автовладельцев стала сигнализация. К такому выводу пришли эксперты Авито Авто по результатам опроса. Сигнализацию предпочли 72% респондентов.

Среди опций комфорта 70% респондентов выбрали кондиционер и 53% подогрев сидений. Также петербуржцы не могут представить свой автомобиль без USB-разъема для подключения медиа устройств - 69% респондентов проголосовали за этот вариант. Престижность бренда оказалось важна совсем небольшому числу автолюбителей - ее отметили лишь 12%.

Востребованность современных опций и дополнительного оборудования плотно взаимосвязана со стоимостью дооснащения. Поэтому по результатам опроса 74% жителей Санкт-Петербурга выбирают автомобиль за надежность и 67% за доступную цену. При выборе автомобиля типом двигателя и показателями мощности руководствуются 53% участников опроса. Об экологичности автомобиля задумываются только 15%. На топливную экономичность обращают внимание 59% автолюбителей, а на транспортный налог смотрят только 28%.

Если говорить об опциях комфорта, то 42% опрошенных уже задумываются о двухзонном климат-контроле. Близко к популярности кондиционера (70%) подбирается только желание 53% участников опроса иметь подогрев передних сидений. О массаже сидений мечтают только 6% автовладельцев.

Среди мультимедиа опций USB-разъем для подключения медиа устройств оказался самым популярным, его отметили 69% участников опроса. Вероятно, в силу набирающего популярность автомобильного туризма 51% респондентов хотели бы иметь штатную навигационную систему.

На первое место необходимых опций безопасности 72% опрошенных поставили сигнализацию, при том, что такую опцию с автозапуском хотели бы иметь 29% автовладельцев. Это может быть связано с тем, что популярно мнение о простоте угона автомобилей, оборудованных системой дистанционного автозапуска.

55% респондентов хотели бы иметь камеру заднего вида. Порядка 53% участников опроса отмечали, что для них важно наличие полноразмерного запасного колеса и почти 43% жителей Санкт-Петербурга хотели бы иметь систему контроля слепых зон.

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