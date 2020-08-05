Августовские выплаты на детей: кому будут выдавать?

Россияне, воспитывающие детей, получат от Пенсионного фонда 10 000 рублей после 5 августа. Об этом сообщили в ПФР.

"Если родители не смогли обратиться в ПФР, сотрудники ведомства самостоятельно оформят и направят гражданам деньги", - пообещал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.



По данным Пенсионного фонда, выплаты на детей от 3 до 16 лет уже были начислены 90% семей. Остальные получатели живут в труднодоступных районах России, куда сложно добраться и где не всегда есть доступ к интернету. В ПФР планируют отыскать граждан в таких регионах и оформить для них две выплаты по 10 тысяч рублей сразу за два месяца.

Глава петербургского отдела Пенсионного фонда России по взаимодействию со СМИ Екатерина Мамедова отметила, что в августе не будет дополнительных выплат. «Просто продолжатся начисления тем, кто еще не подал заявление. Это касается семей с детьми от нуля до трех лет и от трех до 16 — они также получат дополнительные деньги за июль. Эти выплаты можно будет получить до 1 октября», — сказала она.

Напомним, что речь идёт о денежной поддержке, которая была определена этой весной в связи с пандемией коронавируса. На выплаты могут рассчитывать семьи с детьми от 3 до 16 лет. В июне такие семьи получили по 10 тысяч на каждого ребенка. Для этого было необходимо подать соответствующее заявление в ПФР через сайт госуслуг. Впрочем, сайт иногда работал с перебоями из-за огромного числа пользователей.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне получат еще по 10 тысяч рублей на тех же условиях. Подавшие один раз заявления получили выплату во второй раз в автоматическом режиме.



Пока нет точных данных, будут ли граждане страны и петербуржцы получать и третью выплату на ребенка - уже за август.



Отметим, что ранее появились предложения ввести аналогичные выплаты также для семей с детьми постарше, однако в Минтруда подобная инициатива поддержки не нашла.