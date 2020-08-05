Сотрудник похоронного бюро крал деньги у родственников умерших

Сотрудник похоронного бюро признан виновным в краже средств родственников почивших.

Пресс-служба прокуратуры Выборгского района сообщила, что сотрудник ООО «Ритуальная служба «Обряд» виновен в неоднократном присвоении денежных средств. Преступник разработал целую схему по краже денег: он занимался подделкой платежных документов, не оплачивал заказанные мероприятия, а средства, которые вносили родственники умерших, оставлял себе.

В результате действий злоумышленника ущерб был нанесен не только скорбящим родственникам, но и самому предприятию "Обряд". Чтобы не нарушать права граждан, организация возместила возмущенным клиентам затраты, оказав заказанные виновным сотрудником услуги. Ущерб предприятия составил свыше 90 тысяч рублей.

Уголовное дело передано в Выборгский районный суд.