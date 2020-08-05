Водоканал сэкономил средства для новых туалетов

В Санкт-Петербурге с 5 августа появилось еще 68 туалетов в парковых зонах, около станций метро и в общественных местах. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», уборные запущены на сэкономленные средства после обращений жителей города.



Уточняется, что возобновлена работа 44 стационарных туалетов. Кроме того, запущены в работу 24 модульных туалета в местах общего пользования, в том числе в Александровском парке, у станций метро «Фрунзенская», «Удельная», «Купчино», «Ломоносовская» и др. Также туалеты будут доступны в п. Солнечное, г. Сестрорецк и Колпино.

Всего, отметили в пресс-службе, в северной столице будет работать 147 стационарных туалетов, 47 модульных туалетов и 8 передвижных санитарно-гигиенических комплексов.

Водоканал сумел сэкономить средства и на восстановление фонтанов - пять из них будут реконструированы в 2020 году: это фонтан «Слава», который был открыт 28 июня 2020 года, фонтан в Шушарах (запущен 29 июля), фонтаны на площади Победы, фонтан на Лермонтовском проспекте и на Академическом проспекте в городе Пушкине.