Пьяный петербуржец оставил дочку мерзнуть на детской площадке

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело после того, как маленькую девочку оставили на детской площадке одну, без присмотра взрослых. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, дело возбуждено отделом дознания УМВД по Кировскому району г. Санк-Петербурга по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Инцидент произошел рано утром 3 августа. Около 7 утра в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на проспекте Ветеранов играет без присмотра взрослых маленький ребено. Сотрудники полиции быстро приехали по указанному адресу и выяснили, что 5-летняя девочка была оставлена пьяным отцом.

Позже выяснилось, что нерадивый папаша взял дочку в гости, где выпивал, а по пути домой оставил ребенка одного на детской площадке. Девочку отвезли в больницу с переохлаждением.

Обоих родителей доставили в территориальный отдел полиции. В отношении отца девочки избрана мира пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине может грозить до одного года лишения свободы.