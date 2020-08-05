Пандемия сделала безработными 100 тыс. петербуржцев

Число безработных жителей Санкт-Петербурга выросло в десять раз по сравнению с началом текущего года. На начало 2020-го на бирже труда было зарегистрировано 14 тысяч безработных, сейчас эта цифра приближается к 104 тысячам. Пособия по безработице выплачиваются примерно 100 тысячам человек. Об этом рассказал в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко

За несколько месяцев увеличился и объем работы в центрах занятости. В настоящее время сотрудники центров, несмотря на возросшую нагрузку, трудоустраивают 1800 человек в неделю. С начала августа в Петербурге начали работать дополнительные пять центров занятости.

По словам Чернейко, во время карантина отделения работали только онлайн. В пиковый период пандемии ежедневно регистрировалось по 4000 заявлений. Работа по приему документов от граждан велась круглые сутки. В период пандемии коронавируса число безработных выросло более чем в три раза по сравнению с показателем января.

Как считает председатель комитета по труду, найти работу в Петербурге сейчас можно. По его мнению, к концу года число безработны может уменьшиться вдвое - до 40-50 тысяч. "А может быть, и еще меньше", - отметил он.