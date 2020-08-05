Холодный атмосферный фронт продолжает влиять на погоду в Петербурге

Погода в Санкт-Петербурге в среду не исправится, синоптики обещают осадки в виде дождей и достаточно сильный ветер.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что минувшей ночью в городе прошли дожди. Похожая погода сохранится и днем, но некоторые районы фронт обойдет.

Температура воздуха сегодня +20…+22°, по области +19…+24°. Ветер порывистый юго-западный, западный 5-10 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook сообщил, что погодные явления в Санкт-Петербурге в среду будут формироваться холодным атмосферным фронтом, которые идут по области с запада на восток. По словам Леуса, кое-где возможны прояснения погоды. Однако будет и усиление ветра.

Атмосферное давление сегодня вырастет до 763 миллиметров ртутного столба. Это выше нормы.

Служба «Водоканал» уже готова к возможным подтоплениям из-за ночных ливней. В ликвидации последствий дождливой погоды готовы участвовать около 50 бригад.