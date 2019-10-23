В Кировском районе открыли семейный центр нового формата

22 октября состоялось открытие модернизированных квартир для проживания воспитанников Санкт-Петербургского ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №8». Часть помещений бывшего Детского дома №10 была переоборудована в отдельные квартиры с кухней, бытовой техникой и санузлом. Это поможет детям сформировать навыки повседневной жизни, которые пригодятся им во взрослой жизни.

Осуществить проект помогла компания «Газпром переработка». «Мы стараемся помочь воспитанникам Центра привыкнуть к «обычной» жизни задолго до своего выпуска. Они нуждаются в разноуровневом воспитании: в каждом возрасте и в каждой группе у ребёнка необходимо формировать определенную модель поведения, самостоятельность и адаптацию к проживанию в семье», – рассказала руководитель службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка» Юлия Митрофанова.

Юлия Митрофанова, ООО «Газпром переработка»

Новый подход

Программа адаптации к самостоятельному образу жизни в Детских домах в Петербурге проводится впервые. Её основа – внедрение новой модели организации проживания в детских домах России для определения индивидуальных потребностей развития и самореализации каждого ребёнка.

Бывший Детский дом был взял за основу как центр с наиболее высоким уровнем девиантного поведения воспитанников. Но это уже в прошлом. Сегодняшний Центр семейного воспитания совсем не похож на стереотипный детский дом. Все помещения выглядят уютно и по-домашнему, а на кухне даже можно увидеть следы кулинарных экспериментов. Всё потому, что центр делают вместе с детьми, учитывают их интересы и пожелания.

«Мы прислушиваемся к воспитанникам, учитываем каждую мелочь, а они, в свою очередь, слушают нас. Каждый голос здесь важен и ценен – это имело и имеет огромное значение при модернизации комнат и квартир», – рассказал Денис Бухаров, директор «Центра содействия семейному воспитанию №8».

Первичная адаптация и самосоциализация

Комнаты в центре расположены согласно новой модели организации пространства. Поступив в детский центр, ребёнок сначала живет с детьми, которые схожи с ним по возрасту и социальной адаптации. Спустя полгода его переселяют в многокомнатную квартиру с разновозрастной и разнополовой группой. В каждой квартире всегда присутствует воспитатель, который следит за ребятами. Этот период назвали первичной адаптацией.

Примерно в 13-15 лет ребёнок может переехать в двухкомнатную квартиру на четверых с ребятами его возраста и пола – это период самосоциализации. После 17-18 лет воспитанник переезжает в отдельную комнату в двухкомнатном блоке с наличием общей кухни и санузла – так он учится самостоятельности. Для детей оборудовали современный тренажерный и концертные залы, а также кинотеатр.

«Когда мы проходили по квартирам, меня поразило, что ребята рассказывали не просто о телевизорах и кроватях, а о самом создании среды, в которую они переехали. Это говорит о том, что проект действительно совместный», – отметил Сергей Иванов, глава администрации Кировского района.

Центру удалось создать благоприятные условия для полноценного физического, нравственного, эстетического и социального развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята всесторонне развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Учреждение также позаботилось о создании равных стартовых возможностей и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Жить в формате «семья» не только интересно, но и полезно. Очень важно, чтобы дети почувствовали заботу и внимание, а также условия, в которых они будут жить, когда придёт время создавать свою семью. Наша цель – превратить все бывшие Детские дома в нынешние Центры семейного воспитания постепенно реализовывается. И, как видите, очень даже успешно», – рассказал Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике Петербурга.

Дальше – больше

Поддержка компании «Газпром переработка» благотворительных проектов и спонсорская поддержка социально-значимых мероприятий – важная часть общественной деятельности организации. Именно с помощью ООО «Газпром переработка» получилось создать такие условия для детей-сирот, которые максимально приближенны к самостоятельной жизни в отдельных квартирах.

«Наша компания по-прежнему считает благотворительность одним из основных направлений своей деятельности, поэтому поддержка и модернизация центров воспитания – наша приоритетная задача», – отметила руководитель службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром переработка» Юлия Митрофанова.

В 2018 году организация оснастила центр современной бытовой техникой для того, чтобы ребята могли научиться готовить, стирать и следить за чистотой, а в 2019 – приобрела реабилитационное и спортивное оборудование для полноценной физической активности каждого из воспитанников.

Проект был выполнен на 100% – в него поверили, его поддержали, и теперь всё это можно в прямом смысле потрогать руками, это значит, что программа выйдет на новый уровень. На территории Кировского района сегодня существует ещё два Центра семейного воспитания: №6 и №7, и благодаря успешному внедрению новой модели детского дома в скором времени планируется переоборудовать и оставшиеся заведения.