Три месяца безлимитного мобильного интернета от Билайн – легко!

Билайн (ПАО «ВымпелКом») приступил к финальной части модернизации сети в Петербурге и Ленобласти. Представители компании рассказали о том, каких успехов добился оператор связи с точки зрения развития сети и введения новых технологий.

«Это традиция – встречаться с вами, дорогие друзья, чтобы подводить итоги и обсуждать дальнейшие планы нашей компании. Смартфоны, безусловно, всё больше и больше поглощают нашу жизнь, и нам, как мобильному оператору, приходится быть на шаг впереди и стараться как можно быстрее модернизировать сеть для полного удобства пользователей», – рассказал директор региона Запад компании «ВымпелКом» Дмитрий Глотов. По результатам исследований внутри компании, средняя скорость на одного абонента в сети 4G в последнее время выросла в три раза.

Окончательно модернизация сети будет завершена в первом квартале 2020 года. Сегодня Билайн обновили 80% всего оборудования в Петербурге и Ленобласти, построили более 1000 новых базовых станций LTE, а также 1000 новых станций второго и третьего поколения. Помимо этого, были реализованы проекты по перераспределению (рефармингу) (1800 МГц) и по агрегации (1800+2600 МГц) частот. Агрегация частот, то есть использование нескольких частот одновременно, позволила получить скорость интернета 120 Мбит/с. Партнёром улучшений выступила компания Huawei.

В результате проведенных работ Билайн расширил территорию покрытия сети LTE, а в последствии улучшит её качество на ЗСД и КАДе. Доля LTE трафика в сети Билайн выросла до 86%, а 75% пользователей LTE получили скорости, которые позволяют просматривать видео в HD-качестве. Также было улучшено качество голосовых услуг, увеличена скорость передачи данных и проникновение сигнала в труднодоступных местах, в так называемых белых пятнах. Такие места возникают, например, из-за строящихся жилых комплексов, которые закрывают доступ сети от базовой станции. Чтобы исправить ситуацию, операторы строят ещё несколько станций рядом для компенсации недостачи мобильной сети.

В июне и июле 2019 года Роскомнадзор провёл тестирование качества связи, результатом которого стало лидерство Билайна по средней скорости передачи данных к абоненту среди всех операторов сотовой связи в Ленобласти. Помимо этого, компания считается одной из самых выгодных в городе с точки зрения тарифов и цен на них.

Для того, чтобы петербуржцы и жители Ленобласти смогли протестировать новые возможности сети Билайн и в полной мере оценить качество предоставляемых услуг, оператор предлагает три месяца безлимитного мобильного интернета бесплатно. «Для этого достаточно стать абонентом Билайн, а действующим клиентам просто набрать номер «333». Функция бесплатная, и по окончанию трёх месяцев новые пользователи могут выбрать любой тарифный план, включающий или нет безлимитный интернет, в соответствии с тарифами, а старые – остаться на прежнем, либо так же выбрать новый», – объяснил директор по маркетингу компании «ВымпелКом» Артём Денисов.

Сегодня связь, с точки зрения стоимости, обновила свой исторический минимум, и 1 мегабайт интернета стоит примерно 3-4 копейки, то есть – почти бесплатно. При этом хороший интернет нам нужен намного больше, чем тогда, когда связь была в разы дороже. Основным драйвером роста трафика, по словам Дмитрия Глотова, считается видеоконтент, для которого нужна высокая скорость.

В начале 2020 года оператор и вовсе развернёт в Петербурге новую программу строительства сети «Суперcити». Она рассчитана на два года и включает в себя проект покрытия оставшихся «белых пятен» в труднодоступных местах, где сервис особенно необходим клиентам, дополнительное строительство на федеральных трассах, КАД и ЗСД, развертывание сети во всех новостройках города и области, а также значительное увеличение ёмкости сети и подготовку инфраструктуры к внедрению новых технологий. Билайн планирует улучшить сеть и на территории Ленобласти. Инвестиции в программу только в 2020 году превысят инвестиции двух предыдущих лет.