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Tele2 снова меняет правила: в центре Петербурга открылось новое digital-пространство

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© Фото: Tele2

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Зарядные подоконники, интерактивные витрины, открытая выкладка нового поколения, event-дисплей. Вы, наверное, подумали, что мы перечисляем какие-то очередные технические новинки на рынке гаджетов, но нет! Это всё – часть нового digital-пространства Tele2. Оператор уверяет, что фраза «салон связи» устарела, и теперь каждый житель нашего города сможет стать гостем digital-пространства.

Как мы представляем себе салон мобильного оператора? Всюду мобильные телефоны и прочие аксессуары, очередь к консультантам, муки при выборе смартфона... Всё это не про новое решение от Tele2! Оператор представил совершенно новый цифровой подход к открытию салона – теперь всё станет комфортнее, быстрее и в разы интереснее. Digital-пространство Tele2 стало первым подобным проектом на Северо-Западе страны, и чего-то даже отдалённо похожего вам точно нигде не найти.

Кассовые зоны и большие мониторы – в прошлом. Теперь в пространстве Tele2 вместо них установлена удобная лёгкая стойка ресепшен, а у каждого консультанта есть планшет, что позволяет ему свободно передвигаться по магазину и не быть привязанным к стойке. Организаторы называют работу консультантов «безбарьерной», ведь теперь они могут обслужить клиента в любой точке магазина.

«Одна из витрин – уникальный пример коллаборации крупного онлайн-ритейла AliExpress и Tele2. Раньше мы заказывали товар и ждали его в течение 1-2 месяцев, а ещё волновались, придёт ли действительно то, что мы ждём. Теперь всё стало значительно проще! У нас в пространстве можно посмотреть и пощупать товар, задать о нём вопросы и заказать, используя QR-код. А самое главное – товар доставят в магазин максимум за 10 дней», – рассказал Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

Клиент может протестировать товар и принять взвешенное решение о покупке. В ассортимент образцов на витрине от китайского онлайн-гипермаркета вошли смартфоны, наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и другие популярные гаджеты.

Фото: Tele2
 

Рядом с витриной AliExpress представлен стол с открытой выкладкой, где посетитель может не только выбрать себе гаджет, но и подобрать аксессуары, которые в большей степени подходят по характеристикам. Экосистема витрины устроена таким образом, что ааксессуары расположены рядом с комплементарными смартфонами, планшетами или часамии дают возможность сразу же опробовать себя в действии. Так, например, вы можете выбрать себе телефон и наушники, сразу проверив качество звука и характеристики устройств.

Ещё одна услуга цифрового сервиса – event-дисплей «Всё в один клик». С её помощью посетители могут проверить свой тариф, поменять его, проверить карту зоны покрытия мобильного оператора, выбрать красивый номер, а также ознакомиться с услугами, которые предоставляют партнёры Tele2.

«Мы хотим, чтобы это стало не просто пространством, но и местом для свободы самовыражения, свободы передвижения и свободы мыслей. Это совершенно новый уровень услуг. Наша задача быть лучше, в первую очередь, для своих клиентов», – отметил руководитель департамента «Tele2 ритейл» макрорегиона «Северо-Запад» Александр Семёнов.

Фото: Tele2
 

Наверное, одно из самых необычных решений, которое есть в новом пространстве Tele2, – это беспроводные зарядки на подоконниках. Теперь любой клиент может зарядить свой смартфон (на iOS и Android) и подождать не в очереди или у скучных витрин, а попивая вкусный раф в кофейне, расположенной в салоне.

Интересно и наличие в пространствеумной витрины, созданной в партнёрстве с «Яндексом». На стенде выставлены основные товары – три колонки от самой маленькой до большой, в каждой из которых встроен голосовой помощник по имени «Алиса», который готов помочь по любому вопросу. В магазине её также можно протестировать.

Важной деталью салона Tele2 стали электронные ценники, которые не просто удобны в использовании, но и понятны всем и каждому. «Наши цены сопряжены с интернетом. Если цена на «Яндекс.Маркете» меняется, то электронный ценник автоматически обновляется. Также мы экономим бумагу, поэтому наш новый салон можно считать не только высокотехнологичным, но и экологичным», – рассказал один из консультантов пространства Tele2 Алексей.

Цифровое пространство Tele2 в Петербурге – третий digital-салон в России. Первый открыли в Москве на Тверской улице, а второй – в Ярославле в торговом центре «Аура». До конца 2019 года в нашем городе откроют ещё несколько таких салонов.

Digital-пространство Tele2 в Петербурге расположено по адресу: Московский проспект, 2, у станции метро «Садовая».

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