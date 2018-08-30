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Полтавченко приостановил выселение «Мемориала»

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© Фото: РИА «Новости»

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Комитет имущественных отношений сделал паузу в расторжении договора аренды с правозащитной организацией.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко приостановил выселение правозащитной организации «Мемориал» из здания на Разъезжей улице. Об этом говорится в ответе на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

По словам градоначальника, комитет имущественных отношений (КИО) сделал паузу в расторжении договора аренды с обществом. Он добавил, что в отношении указанного помещения ведутся работы, не уточнив, о чем идет речь.

О выселении «Мемориала» стало известно в середине августа. Соответствующее решение было принято на заседании Городской комиссии по распоряжению имуществом. Еще в июле заместитель председателя КИО Александр Якушев заявлял, что никаких объективных причин отказать организации в аренде нет.

Основной задачей правозащитной организации является исследование политических репрессий в СССР. «Мемориал» занимает помещение в доме 9 по Разъезжей улице с 1997 года. В последний раз общество заключало договор аренды сроком на семь лет в 2011 году.

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