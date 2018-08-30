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Когда без Путина нельзя: Forbes назвал 100 самых влиятельных россиян

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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В тройку, помимо главы государства, вошли председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Журнал Forbes cоставил рейтинг самых влиятельных россиян в 2018 году. Список из 100 человек возглавил президент страны Владимир Путин, на втором месте расположился председатель правления Сбербанка Герман Греф. Тройку замкнул глава «Роснефти» Игорь Сечин. 

Четвертое место осталось за председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, на пятом – премьер-министр Дмитрий Медведев. Далее следуют гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Самым влиятельным главой региона журнал назвал мэра Москвы Сергея Собянина – 13 место. Для сравнения, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко занял только 38 позицию.

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Среди министров наибольшим влиянием обладает глава Минфина Антон Силуанов (16 место), среди депутатов Госдумы – Вячеслав Володин (83 место). Замыкают список вечные конкуренты в лице лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главы ЛДПР Владимира Жириновского – 97 и 100 место соответственно.

По словам составителей рейтинга, сначала они создали список из 1,5 тыс. самых влиятельных чиновников, бизнесменов, банкиров и представителей региональных властей. Затем участников оценили по объему активов, близости к Путину и способности влиять на жизнь людей.

Ранее Forbes включил российскую теннисистку Марию Шарапову в топ-5 богатейших спортсменок мира. За последние 12 месяцев она заработала 10,5 млн долларов. Из этой суммы 1 млн пришелся на призовые от участия в турнирах. Большую часть дохода экс-первая ракетка мира заработала с помощью рекламных сделок и своей кондитерской компании Suragpova.

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