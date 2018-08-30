В Петербурге 30 августа будет дождливо и ветрено

В четверг, 30 августа, в Северной столице установится относительно теплая, но дождливая погода. Воздух прогреется до +22 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

«Преобладание облачной погоды. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем кратковременный дождь. Утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем восточный, юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 гр., днем +20...+22 градуса», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня мало меняться. Давление – 763 мм. рт. ст., относительная влажность – 97%. Восход солнца был в 05:47, закат будет в 20:09.