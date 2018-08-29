Албин пригрозил наказать коммунальщиков за срыв благоустройства

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на заседании городской комиссии по отопительному сезону пригрозил наказать коммунальщиков, которые поздно берутся за благоустройство после ремонта объектов, сообщает «Фонтанка».

По его словам, петербуржцы активно поднимают эту проблему на портале «Наш Санкт-Петербург». В связи с этим Албин потребовал у представителей теплоснабжающих компаний и «Ленэнерго» предоставить фотоотчет о проделанной работе по благоустройству уже в сентябре.

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