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Албин пригрозил наказать коммунальщиков за срыв благоустройства

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© Фото: Пресс-служба Смольного

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Он потребовал у представителей теплоснабжающих компаний предоставлять фотоотчет о проделанной работе.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на заседании городской комиссии по отопительному сезону пригрозил наказать коммунальщиков, которые поздно берутся за благоустройство после ремонта объектов, сообщает «Фонтанка».

По его словам, петербуржцы активно поднимают эту проблему на портале «Наш Санкт-Петербург». В связи с этим Албин потребовал у представителей теплоснабжающих компаний и «Ленэнерго» предоставить фотоотчет о проделанной работе по благоустройству уже в сентябре.

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Ранее сообщалось, что в Северной столице задержали главу администрации муниципального образования «Смольнинское» Наталью Смирнову. Она проходит в качестве подозреваемой по делу о хищении 9 млн рублей.

По версии следователей, при проведении конкурса на работы по благоустройству внутридомовой территории жилых домов были созданы условия для победы компании, подконтрольной чиновникам. Подрядчику по подложным документам перевели около 8,95 млн рублей за фактически невыполненные работы.

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