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Станция метро «Ломоносовская» изменит режим работы до ноября

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© Фото: Wikipedia / Florstein

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Вход на станцию будет ограничен с 07:50 до 09:00 часов.

Станция метро «Ломоносовская» изменит режим работы с 31 августа по 16 ноября, сообщили в пресс-службе подземки. Все это время в вестибюле будут ремонтировать эскалатор.

Вход на станцию будет ограничен с 07:50 до 09:00 часов. Сотрудники метро просят жителей города учитывать данную информацию и заранее планировать свой маршрут.

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Ранее сообщалось, что проектную документацию продолжения «оранжевой» линии петербургского метро подкорректируют за 11 млн рублей в связи с новыми требованиями к безопасности.

Речь идет о вестибюле станции «Театральная». Начальная цена контракта составляет чуть более 11 млн рублей, победителя выберут 19 сентября.

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