ФАС признал маленькую женскую грудь физическим недостатком

В управлении Федеральной антимонопольной службы России по Архангельской области пришли к выводу, что маленькая женская грудь является физическим недостатком.

Антимонопольщикам поступила жалоба на рекламу жилых комплексов компании «Аквилон Инвест». На одном из баннеров была изображена женщина, измеряющая себе грудь сантиметровой лентой. «У нас маленькие цены и много комплексов», – гласила надпись к рекламе.

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Второй рекламный щит изображал девушку, которая стояла спиной, сняв с себя рубашку. «Дешевле, чем снять!» – отмечали авторы креативной рекламы.

В ведомстве решили, что подобная реклама, основанная на «эксплуатации сексуальности женского тела», оскорбляет представительниц прекрасного пола. Эксперты подчеркнули, что она указывает на «физические недостатки у женщин».