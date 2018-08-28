  • 28 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 28.08.2018 76.71 +0.52
Нефть(p) 28.08.2018 5132.47 +82.17

ФАС признал маленькую женскую грудь физическим недостатком

Автор:


© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Темы дня

К такому выводу специалисты ведомства пришли после изучения рекламы жилых комплексов от компании «Аквилон Инвест».

В управлении Федеральной антимонопольной службы России по Архангельской области пришли к выводу, что маленькая женская грудь является физическим недостатком.

Антимонопольщикам поступила жалоба на рекламу жилых комплексов компании «Аквилон Инвест». На одном из баннеров была изображена женщина, измеряющая себе грудь сантиметровой лентой. «У нас маленькие цены и много комплексов», – гласила надпись к рекламе.

Читайте также:

УФАС нашло нарушения в закупках для КАД на 9 млрд рублей

Второй рекламный щит изображал девушку, которая стояла спиной, сняв с себя рубашку. «Дешевле, чем снять!» – отмечали авторы креативной рекламы.

В ведомстве решили, что подобная реклама, основанная на «эксплуатации сексуальности женского тела», оскорбляет представительниц прекрасного пола. Эксперты подчеркнули, что она указывает на «физические недостатки у женщин».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 кафе и баров Петербурга с необычным пивом

    Сливочное, фруктовое, с пюре манго и даже с нотками перца – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице попробовать пиво с нетрадиционными вкусами.

    читать далее →

    Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

    Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.

    читать далее →

    Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.08.18
    «Сomfort Матрас»: выбираем лучшее
    23.08.18
    Кенийский чай – подарок природы
    21.08.18
    Интересные факты о Греции
    20.08.18
    Кабельные системы обогрева
    20.08.18
    Разновидности и области применения дренажных колодцев
    17.08.18
    Эпиляция лазером в московской клинике «Лазмед» – возможность избавиться от нежелательных волос
    13.08.18
    Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов
    13.08.18
    Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram