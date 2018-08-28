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Володин: Мать купила 400-метровую квартиру за свои деньги

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© Фото: Владимир Федоренко / РИА «Новости»

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Таким образом председатель Госдумы ответил на обвинения главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что его 82-летняя мать Лидия Барабанова приобрела за свои деньги 400-метровую квартиру в столичном жилом комплексе «Белый лебедь»,  сообщает телеканал «Дождь». Таким образом он ответил на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

По словам Володина, его мать приобрела квартиру десять лет назад на деньги, полученные от продажи доли в компании «Солнечные продукты», выпускающей подсолнечное масло и майонез. Председатель Госдумы подчеркнул, что недвижимость Барабановой стоит существенно меньше 230 млн рублей (в такую сумму квартиру оценивает ФБК, – прим. ред.).

Навальный выпустил расследование о недвижимости матери Володина в середине августа. Оппозиционер считает, что всей недвижимостью Барабановой владеет Володин. Помимо квартиры, мать чиновника владеет десятью фирмами.

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Среди них ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Городнянское"». На балансе у этой компании недвижимости и техники на 1,5 млрд рублей, а также охотничьи угодья площадью 50 тыс. га.

В апреле 2017 года «Медуза» выпустила собственное расследование о бизнесе семьи Володина. Тогда корреспондент издания Иван Голунов установил, что Барбанова является собственником 14 тыс. га. земли.

Днем ранее, 27 августа, Навального арестовали на 30 суток за январскую «забастовку избирателей». Тверской суд Москвы признал оппозиционера виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.

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