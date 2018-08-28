В сети появилось видео отдыха Путина в Туве

В сети опубликовали видео отдыха президента России Владимира Путина в Туве. Глава государства в компании директора ФСБ Александра Бортникова и министра обороны Сергея Шойгу путешествовал по горам, катался на катере, пробовал лесные ягоды и наблюдал за косулями.

На кадрах видно, как российский лидер, спускаясь с горы, присел на сваленное дерево и сказал: «Вот это да! Сказочный лес».



Читайте также:

Путин объявил внезапную проверку боеготовности половины военных округов

Ранее Путин неоднократно выбирал Туву местом своего отдыха. В августе 2017 года он занимался рыбалкой и подводной ловлей на Енисее. По словам Пескова, президент два часа «гонялся за щукой» в горном озере.



В июне этого года австрийские журналисты спросили у главы государства, почему он выкладывает фото с голым торсом. «Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», – ответил российский лидер.

Видео: Youtube / RT на русском