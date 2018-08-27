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СК возбудил дело по факту обрушения лесов с арки Главного штаба

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© Фото: Wikipedia / Teddy fox78

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В результате происшествия пострадали три человека – двое мужчин и 15-летняя школьница.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов с арки Главного штаба на Дворцовой площади. В результате происшествия пострадали три человека – двое мужчин и 15-летняя школьница.

Последняя получила тяжелую спинномозговую травму, перелом ребер и закрытую травму живота. Следователи считают, что конструкции упали на людей из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ.

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Это не первый подобный случай за этот месяц. В середине августа строительные леса рухнули с дома на Гражданской улице, пострадали пятеро рабочих, один из них скончался. На Марсовом поле упали конструкции, закрывающие фасад казарм Павловского полка. В данном случае никто не пострадал.

В начале месяца с дома 8 по Петропавловской улице (находится на углу набережной реки Карповки и Большого проспекта Петроградской стороны, – прим. ред.) рухнула штукатурка. Она разлетелась по тротуару, никто из пешеходов не пострадал.

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