СК возбудил дело по факту обрушения лесов с арки Главного штаба

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения строительных лесов с арки Главного штаба на Дворцовой площади. В результате происшествия пострадали три человека – двое мужчин и 15-летняя школьница.

Последняя получила тяжелую спинномозговую травму, перелом ребер и закрытую травму живота. Следователи считают, что конструкции упали на людей из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных работ.

Читайте также:

Смольный нашел 60 испорченных фасадов на туристических маршрутах города



Это не первый подобный случай за этот месяц. В середине августа строительные леса рухнули с дома на Гражданской улице, пострадали пятеро рабочих, один из них скончался. На Марсовом поле упали конструкции, закрывающие фасад казарм Павловского полка. В данном случае никто не пострадал.

В начале месяца с дома 8 по Петропавловской улице (находится на углу набережной реки Карповки и Большого проспекта Петроградской стороны, – прим. ред.) рухнула штукатурка. Она разлетелась по тротуару, никто из пешеходов не пострадал.