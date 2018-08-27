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В России начали платить информаторам полиции

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Сумма вознаграждений будет варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

В понедельник, 27 августа, в России вступил в силу приказ о выплатах вознаграждений информаторам правоохранительных органов. Соответствующий документ, подписанный главой МВД Владимиром Колокольцевым, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сумма вознаграждений будет варьироваться от 50 тыс. до 10 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ». Решение о выплатах до полумиллиона будет принимать начальник регионального управления МВД, до 3 млн – первый заместитель руководителя министерства внутренних дел.

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Решение о выплате сумм от 3 до 10 млн будет принимать лично Колокольцев, деньги будут даваться за особо важную информацию для правоохранителей.

Согласно закону, информатор должен узнать о получении награды в течение двух недель. Если гражданину отказано в выплате, МВД обязано сообщить ему об этом в течение недели после принятия решения.

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