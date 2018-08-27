Градозащитники бьют тревогу: НИИ океанологии сносит исторический флигель дома Долгоруковых

НИИ Океанологии на 1-й линии Васильевского острова начал снос исторического флигеля дома Долгоруковых XVIII века, связанный с именем художника-авангардиста Павла Филонова, сообщили в петербургском ВООПИиК.

Градозащитники считают, что техническое заключение об аварийности флигеля было составлено необъективно и непрофессионально. В середине августа активисты ходатайствовали в Куйбышевском районном суде о независимом техобследовании здания.

Принять окончательно решение по ходатайству суд планировал в сентябре, однако НИИ Океанологии начал работы раньше. В связи с этим градозащитники потребовали от Госстройнадзора остановить демонтаж и попросили помощи у депутатов ЗакСа Бориса Вишневского и Оксаны Дмитриевой.

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Дом Долгоруковых является объектом культурного наследия регионального значения. В начале ХХ века здесь располагалась частная художественная мастерская, где обучался Филонов. В 1970-х годах здание передали отделению НИИ океанологии.

Оно было основано в 1966 году и занимается вопросами циркуляции Мирового океана, его связью с атмосферой Земли, эволюцией климата, проблемами экологии.