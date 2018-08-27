Вдова Маккейна может занять его место в сенате

Губернатор щтата Аризона Даг Дьюси рассматривает кандидатуру супруги Джона Маккейна Синди на должность сенатора, сообщает The New York Times.

Помимо Синди Маккейн, на место претендуют экс-сенатор от Аризоны Джон Кайл и два бывших члена палаты представителей от штата – Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Назначение преемника Маккейна имеет важное значение для сената США, где большинство Республиканской партии держится лишь на одном голосе – 50 против 49.

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Имя нового сенатора планируют назвать после похорон Маккейна, которые пройдут 2 сентября. До этого срока гроб с телом сенатора будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе.

Маккейн скончался 25 августа на 82 году жизни после годовой борьбы с агрессивной формой рака мозга. За день до смерти сенатор решил прекратить свое лечение.