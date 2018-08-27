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Вдова Маккейна может занять его место в сенате

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© Фото: Andreas Gebert / Global Look Press

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Губернатор Аризоны Даг Дьюси собирается назначить преемника Маккейна не ранее чем через неделю.

Губернатор щтата Аризона Даг Дьюси рассматривает кандидатуру супруги Джона Маккейна Синди на должность сенатора, сообщает The New York Times.

Помимо Синди Маккейн, на место претендуют экс-сенатор от Аризоны Джон Кайл и два бывших члена палаты представителей от штата – Джон Шадегг и Мэтт Салмон.

Назначение преемника Маккейна имеет важное значение для сената США, где большинство Республиканской партии держится лишь на одном голосе – 50 против 49.

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Имя нового сенатора планируют назвать после похорон Маккейна, которые пройдут 2 сентября. До этого срока гроб с телом сенатора будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе.

Маккейн скончался 25 августа на 82 году жизни после годовой борьбы с агрессивной формой рака мозга. За день до смерти сенатор решил прекратить свое лечение.

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