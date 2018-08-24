Американский сенатор Маккейн решил прекратить лечение от рака

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн решил прекратить лечение от рака мозга, сообщает Reuters со ссылкой на заявление семьи политика.

«Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение», – говорится в сообщении.

Читайте также:

Трамп обвинил сенаторов Маккейна и Грэма в попытках начать Третью мировую



Врачи диагностировали у 81-летнего Маккейна опухоль мозга в июле 2017 года. Для лечения заболевания сенатор отправился в родную Аризону. В мае он заявил, что не знает, сколько ему осталось.

Затем Маккейн попросил не приглашать на свои похороны президента США Дональда Трампа, с которым у него не заладились отношения. В частности, сенатор критиковал американского лидера за поздравления президента России Владимира Путина с победой на выборах.