На петербургских заводах Toyota и Nissan произошла вспышка гепатита A‍

На петербургских автомобильных заводах Nissan и Toyota зафиксировали вспышку заболеваемости острым гепатитом А среди работников, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По состоянию на 23 августа, заболели девять человек.

Специалисты ведомства организовали санитарно-эпидемиологическую проверку. Как выяснилось, компания MFC Foods, являющая организатором питания на обоих предприятиях, грубо нарушала санитарные нормы.

В частности, сотрудники «эМэФСи» не были привиты против вирусного гепатита А и не обследованы на кишечные вирусные инфекции, пробы продукции не соответствовали гигеническим нормативам. Сейчас деятельность пищеблоков на заводах временно приостановлена, сотрудников Nissan и Toyota экстренно вакцинируют.

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MFC Foods входит в группу United Catering Group и позиционирует себя как лидер на рынке корпоративного питания. В списке клиентов компании – РЖД, «Роснефть», концерн «Калашников», LG и Volkswagen.

Гепатит А – острое вирусное заболевание печени, которое вызывает поражение клеток органа. Оно проявляется общей интоксикацией и желтухой. Заразиться гепатитом А можно через пищу и воду, грязные руки. Болезнь не вызывает хронических поражений и имеет низкий уровень смертности, в отличие от гепатита В, С или Е.