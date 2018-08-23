Новосибирский вуз архитектуры и дизайна прикрыл голые статуи из-за визита священников

Сотрудники Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна (НГУАДИ) прикрыли тканью статуи обнаженных женщин и мужчин в преддверии визита священников, сообщает НГС.

По данным издания, священнослужителей пригласили на форум «Новосибирск – город безграничных возможностей». Представители РПЦ должны были рассказать о доступности храмов для людей с ограниченными возможностями.

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Один из участников мероприятия сообщил, что скульптуры прикрыли, чтобы не «не ранить чувства» священников. В пресс-службе университета не смогли объяснить свои действия, однако после визита представителей духовенства статуям вернули прежний вид.

Ранее сообщалось, что Росстандарт составил требования к условиям проживания в студенческих общежитиях. Одно из них предполагает, что в каждой комнате может быть не более четырех человек, а на десять студентов должен приходиться как минимум один санузел.

Фото: «НГС.НОВОСТИ»