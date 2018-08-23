В Петербурге задержали начальника службы снабжения метро Дениса Руденко

Начальника службы материально-технического снабжения петербургского метро Дениса Руденко задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следователей, в декабре 2015 года метро заключило контракт на модернизацию оборудования с компанией АО «МК Дизель-энерго». Гендиректор предприятия Алексей Лазарев, при активном содействии Руденко, «ввел в заблуждение» руководство подземки, поставив контрафактную продукцию по завышенной стоимости.

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В итоге метро «раскошелилось» на 32 млн рублей, которые злоумышленники присвоили себе. Сейчас оба задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее в Смольном рассказали, что станцию метро «Кудрово», которая должна разгрузить активно застраивающийся район, будет построена в 2025 году. В это же время планирует возведение электродепо «Правобережное».