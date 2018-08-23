Арам Габрелянов покинул пост руководителя Life

Арам Габрелянов покинул должность генерального директора холдинга News Media, который является владельцем проекта Life. На этом посту его заменит Анатолий Сулейманов.

«Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life – Александру Потапову. Назначение на пост гендиректора было, документы переданы в налоговую», – сказал Сулейманов.

Уже известно, что после смены руководства портал Life откажется от лицензии СМИ и станет платформой пользовательского контента. По словам Потапова, сотрудников редакции сокращать не планируют.

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Габрелянов основал холдинг News Media в 2001 году. В разное время в него входили издания «Жизнь», «Твой день», «Маркер» и другие. Life появился в 2008 году, с 2013 по 2017 год на его базе работал кабельный телеканал Lifenews.

Экс-владелец холдинга известен своим эксцентричным поведением. Он, не стесняясь в выражениях, мог унизить и уволить журналиста. В 2017 году он обещал подарить пентхаус тому, кто найдет у него зарубежную недвижимость.

Это сделал оппозиционер Алексей Навальный, который обнаружил у Арама Ашотовича и его сына апартаменты в Париже за 1,9 млн евро. Недвижимость была приобретена кипрским офшором, зарегистрированного на Габреляновых.