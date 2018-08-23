«Водоканал» представил топ неожиданных находок в канализации Петербурга

Петербургский «Водоканал» рассказал о самых популярных находках в канализации. По словам представителей организации, чаще всего люди смывают в унитазы тряпки и влажные салфетки, чуть реже бытовой мусор и полиэтиленовые пакеты. Тройку замыкают палки, доски и ветки деревьев, которые попадают в сточные воды через люки.

Случаются и более уникальные случаи. Из канализации вылавливают резиновые лодки, велосипедные рамы, покрышки, пластиковые стулья, пуховики, куски бетона, золотые и серебряные украшения, сотовые телефоны и столовые приборы.

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На предприятии подчеркнули, что из-за мусора, сброшенного в канализацию, одну из насосных станций пришлось ремонтировать несколько месяцев.

Ранее в пресс-службе «Водоканала» рассказали, что фонтаны на Московской площади начнут капитально ремонтировать с 1 сентября. На первом этапе специалисты установят на объекте новые светильники и заменят насосы, которые износились за 10 лет эксплуатации.