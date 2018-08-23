Кадыров: Подростков, устроивших атаки в Чечне, подстрекали из-за рубежа

Подростков, устроивших атаки на полицейских в Чечне, подстрекали из-за рубежа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте». Кадыров осудил тех, кто передавал молодым людям указания, назвав их действия «настоящим заговором» против всего чеченского народа.

Глава республики не обошел стороной тему воспитания детей. По его мнению, если родители не смогли оградить подростков от пагубного влияния, то следовало обращаться в соответствующие ведомства и органы опеки.

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«Скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», – подчеркнул Кадыров.

Ранее сообщалось, что серию нападений на полицейских в Чечне совершили подростки в возрасте от 11 до 17 лет. В результате один правоохранитель погиб, еще четыре человека были ранены. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».