Пилот, пролетевший на вертолете под ЗСД, попал под уголовную статью

Следователи возбудили уголовное дело в отношении пилота вертолета, пролетевшего под вантовым мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД), сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте.

По версии следствия, 10 августа неизвестный мужчина, управляя вертолетом Gazelle SA-0682G, из хулиганских побуждений пролетел под опорами моста ЗСД, соединяющего Крестовский и Васильевский острова.

Читайте также:

Застрявших на Колыме петербургских туристов эвакуировали на вертолете



Выходка, совершенная на высоте менее 25 метров, угрожала безопасности экскурсионных судов и автомобилей. Все попытки диспетчеров связаться с пилотом были проигнорированы. По данным нескольких источников, злоумышленника задержали при попытке приземлиться на вертолетной площадке в Гостилицах.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Симферополя в Петербург, совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону из-за родившей на борту лайнера пассажирки. Здоровью женщины и малыша ничто не угрожает.