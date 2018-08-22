Картина дня: поваленные деревья, расстрел трамвая и обыски в метро

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стали последствия урагана в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (12:10), «Фонтанка» (12:40) и «Gazeta.SPb» (13:05).

Сильный ветер повалил в Петербурге 194 дерева во вторник, 21 августа. Больше всего деревьев пострадали в Приморском, Курортном и Петродворцовом районах, ближе всего расположенных к Финскому заливу.

Из-за ветра пострадали три человека, на которых упали строительные конструкции у арки Главного штаба Эрмитажа. Вечером 21 августа их госпитализировали. Проверкой инцидента занимается городское управление Следственного комитета.

Второй темой, согласно «Монитору», стала хулиганская выходка на улице Савушкина, где неизвестный выстрелил в трамвай. Быстрее всех о происшествии сообщили «Фонтанка» (15:55), «Аргументы и факты в Петербурге» (16:35) и «Невские новости» (17:40).

Неизвестный мужчина выстрелил в трамвай №19, следующий от Лахтинского разлива к железнодорожной станции Старая Деревня. Инцидент случился около часа дня у дома №103 на улице Савушкина.

Пуля разбила стекло, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса». Из-за происшествия случился сбой в работе трамваев № 19 и 48. Сейчас транспорт ходит по расписанию.

Третьей темой по «Монитору» стал обыски в петербургском метро. Об этом оперативно рассказали «Деловой Петербург» (09:35), «Невские новости» (10:35) и «Аргументы и факты в Петербурге» (10:50).

Сотрудники ФСБ проводят обыски в ГУП «Петербургский метрополитен» по делу о хищении 32 млн рублей. Согласно материалам дела, в декабре 2015 года некая компания заключила договор с руководством подземки на модернизацию оборудования.

Сотрудники организации при выполнении работ поставило контрафактную продукцию, приобретенную по «многократно завышенной» стоимости. Метрополитен перечислил на счет фирмы более 32 млн рублей, которые злоумышленники похитили. Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «78.ru» и «Gazeta.SPb».