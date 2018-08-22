  • 23 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 22.08.2018 74.73 +2.75
Нефть(p) 22.08.2018 5000.00 +228.76

Картина дня: поваленные деревья, расстрел трамвая и обыски в метро

Автор:


© Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Темы дня

Сколько деревьев повалил ураган в Петербурге, есть ли пострадавшие при обстреле трамвая и что ищут в ГУП «Петербургский метрополитен».

 

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стали последствия урагана в Петербурге. Оперативнее всех об этом написали «Фонтанка» (12:10), «Фонтанка» (12:40) и «Gazeta.SPb» (13:05).

Сильный ветер повалил в Петербурге 194 дерева во вторник, 21 августа. Больше всего деревьев пострадали в Приморском, Курортном и Петродворцовом районах, ближе всего расположенных к Финскому заливу.

Из-за ветра пострадали три человека, на которых упали строительные конструкции у арки Главного штаба Эрмитажа. Вечером 21 августа их госпитализировали. Проверкой инцидента занимается городское управление Следственного комитета.

Второй темой, согласно «Монитору», стала хулиганская выходка на улице Савушкина, где неизвестный выстрелил в трамвай. Быстрее всех о происшествии сообщили «Фонтанка» (15:55), «Аргументы и факты в Петербурге» (16:35) и «Невские новости» (17:40).

Неизвестный мужчина выстрелил в трамвай №19, следующий от Лахтинского разлива к железнодорожной станции Старая Деревня. Инцидент случился около часа дня у дома №103 на улице Савушкина.

Пуля разбила стекло, пассажиры не пострадали, сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса». Из-за происшествия случился сбой в работе трамваев № 19 и 48. Сейчас транспорт ходит по расписанию.

Третьей темой по «Монитору» стал обыски в петербургском метро. Об этом оперативно рассказали «Деловой Петербург» (09:35), «Невские новости» (10:35) и «Аргументы и факты в Петербурге» (10:50).

Сотрудники ФСБ проводят обыски в ГУП «Петербургский метрополитен» по делу о хищении 32 млн рублей. Согласно материалам дела, в декабре 2015 года некая компания заключила договор с руководством подземки на модернизацию оборудования.

Сотрудники организации при выполнении работ поставило контрафактную продукцию, приобретенную по «многократно завышенной» стоимости. Метрополитен перечислил на счет фирмы более 32 млн рублей, которые злоумышленники похитили. Расследование уголовного дела о мошенничестве продолжается.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «78.ru» и «Gazeta.SPb».

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

    Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.

    читать далее →

    Свет манящий и загадочный: пять прекрасных маяков недалеко от Петербурга

    Самый высокий в России маяк и третий по высоте маяк в мире, самый старый в России маяк, маяк-герой во время Великой Отечественной войны – рассказываем, как можно быстро до них добраться из центра Северной столицы.

    читать далее →

    Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.08.18
    Интересные факты о Греции
    20.08.18
    Кабельные системы обогрева
    20.08.18
    Разновидности и области применения дренажных колодцев
    17.08.18
    Эпиляция лазером в московской клинике «Лазмед» – возможность избавиться от нежелательных волос
    13.08.18
    Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов
    13.08.18
    Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION
    09.08.18
    Складская недвижимость: ритейлеры уступят производству
    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram