В Подмосковье отравились более 30 рабочих, один из них погиб

В подмосковных Котельниках более 30 рабочих из Узбекистана и Таджикистана попали в больницу с пищевым отравлением, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве. Один из пострадавших скончался до приезда скорой помощи.

«За медицинской помощью обратился 31 человек, которые по результатам медицинского осмотра были госпитализированы в инфекционные стационары в состоянии средней тяжести. Количество пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

Все пострадавшие работали в компаниях «ИМПУЛЬС» и «Боэс Констракшен», занимающихся возведением жилья в столице.

Читайте также:

На теплоходе «Лунная соната» после массового отравления нашли насекомых



В компании «МирАш», которая занималась поставкой еды строителям, были найдены нарушения при приготовлении пищи, производственные цеха фирмы оказались в неудовлетворительном состоянии, сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

Сейчас деятельность предприятия и столовой раздаточной, расположенной в доме 2 по Мукомольному проезду, приостановлены. По факту массового отравления рабочих СК проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что дети из петербургской гимназии №610 отравились на отдыхе в Грузии. В Роспотребнадзоре заявили, что школьники заразились от водопроводной воды.