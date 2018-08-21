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В Подмосковье отравились более 30 рабочих, один из них погиб

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Практически все пострадавшие работали в компаниях ИМПУЛЬС» и «Боэс Констракшен», занимающихся строительством жилья в столице.

В подмосковных Котельниках более 30 рабочих из Узбекистана и Таджикистана попали в больницу с пищевым отравлением, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве. Один из пострадавших скончался до приезда скорой помощи.

«За медицинской помощью обратился 31 человек, которые по результатам медицинского осмотра были госпитализированы в инфекционные стационары в состоянии средней тяжести. Количество пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

Все пострадавшие работали в компаниях «ИМПУЛЬС» и «Боэс Констракшен», занимающихся возведением жилья в столице.

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В компании «МирАш», которая занималась поставкой еды строителям, были найдены нарушения при приготовлении пищи, производственные цеха фирмы оказались в неудовлетворительном состоянии, сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

Сейчас деятельность предприятия и столовой раздаточной, расположенной в доме 2 по Мукомольному проезду, приостановлены. По факту массового отравления рабочих СК проводит доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что дети из петербургской гимназии №610 отравились на отдыхе в Грузии. В Роспотребнадзоре заявили, что школьники заразились от водопроводной воды.

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