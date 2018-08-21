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В Кемерово полностью снесли ТРК «Зимняя вишня»

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© Фото: Александр Патрин / РИА «Новости»

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В ближайшее время на месте торгового комплекса появится сквер в память о погибших при пожаре.

В Кемерово завершили снос бывшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городской администрации. В ближайшее время на этом месте появится сквер в память о погибших при пожаре.

«На вывозе работает специализированная техника: 15 большегрузов, два экскаватора и разрушитель», – сказал собеседник агентства.

Комплекс зданий на проспекте Ленина, переделанных под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, признали аварийным после пожара. В главном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушилась крыша.

Пожар в торговом центре в Кемерово случился 25 марта. В результате инцидента погибли 60 человек. Причиной возникновения пожара, по версии МЧС, стало короткое замыкание в светильнике.

Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

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Сейчас по делу о пожаре проходят несколько человек, в том числе руководитель Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов. Его вместе с начальником отдела надзора областного МЧС Григорием Терентьевым арестовали по подозрению в халатности и растрате.

Ранее суд арестовал владельца «Зимней вишни» Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

После трагедии масштабной проверке подверглись все торговые центры страны. Треть из них закрыли из-за многочисленных нарушений. Через два месяца после трагедии премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России, он предложил назначить на должность главы МЧС Евгения Зиничева.

До него министерством с 2012 года руководил Владимир Пучков.

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