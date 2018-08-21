В Петербурге 21 августа будет ветрено и дождливо

Во вторник, 21 августа, в Северной столице установится прохладная погода, воздух прогреется всего до +17 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
«Облачная, днем с прояснениями, погода. Ночью дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди. В отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, утром, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 гр., днем +15...+17 градусов», – рассказали в ведомстве.
Атмосферное давление на протяжении дня будет повышаться. Давление – 748 мм. рт. ст., относительная влажность – 85%. Восход солнца был в 05:26, закат будет в 20:36.