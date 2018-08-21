В Петербурге 21 августа будет ветрено и дождливо

Лучшее в Петербурге

Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

«Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

Свет манящий и загадочный: пять прекрасных маяков недалеко от Петербурга

Самый высокий в России маяк и третий по высоте маяк в мире, самый старый в России маяк, маяк-герой во время Великой Отечественной войны – рассказываем, как можно быстро до них добраться из центра Северной столицы.

Хоть на край света: топ-5 железнодорожных вокзалов Петербурга

Ровно 167 лет назад император Николай I впервые отправился на поезде из Петербурга в Москву. «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить все вокзалы Северной столицы, откуда можно отправиться в интересное путешествие прямо сейчас.