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Памятник Чайковскому появится в Петербурге в 2020 году

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© Фото: Wikipedia / SiefkinDR

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Сейчас ведутся споры, где установить скульптуру – на Думской улице или на набережной реки Фонтанки.

Памятник знаменитому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому появится в Петербурге в апреле 2020 года. С инициативой установить скульптуру выступили знаменитые деятели культуры Северной столицы – художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и глава Академии театра и балета Борис Эйфман.

Сейчас ведутся споры, где установить памятник. Согласно первому предложению, он должен занять место на пересечении Невского проспекта и Думской улицы. Взгляд композитора хотят направить на памятник Пушкина, расположенный на площади Искусств.

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Согласно второму, скульптура должна появится возле Училища правоведения на набережной реки Фонтанки, которое окончил композитор.

Ранее сообщалось, что на проспекте Королева открыли памятник «Первым летчикам России, героическим авиаторам Комендантского аэродрома». Композицию, созданную Валентином Федоренко, разместили в сквере Генерала Селезнева. Она представляет собой два взлетающих самолета У-2, которые символизируют развитие отечественной авиации в начале XX века.

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