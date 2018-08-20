Картина дня: смерть Боброва, травма Нобоа и грядущая непогода

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала смерть почетного гражданина Петербурга Михаила Боброва. Оперативнее всех о печальном событии написали «78.ru» (10:55), «MR7» (11:20) и «Шум» (11:20).

Старейший покоритель Северного полюса скончался на 96 году жизни. Бобров умер в воскресенье, 19 августа. По словам сына Михаила Михайловича, сердце его отца работало идеально, «но онкология взбунтовалась и привела к печальному результату».

Бобров родился 11 августа 1923 года. Во время блокады Ленинграда он работал в группе альпинистов, которые маскировали шпили соборов и других достопримечательностей Северной столицы, и принимал участия в боях на центральных перевалах Главного Кавказского хребта.

Затем Михаил Михайлович преподавал в различных петербургских вузах и занимался научными работами. Он был одним из основателей отечественной школы современного пятиборья. В 1999 году в возрасте 76 лет он покорил Северный полюс, достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Второй темой, согласно «Монитору», стала травма полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа. Быстрее всех о неприятном событии в футбольном клубе сообщили «Regnum» (07:50), «Невские новости» (07:50) и «MR7» (08:17).

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа пропустит полгода из-за травмы, полученной в матче с «Уралом». Эквадорский футболист порвал крестообразные связки.

«Для нас это огромная потеря, ведь он – один из ключевых игроков, который смотрится здорово. Для меня его травма стала плохой новостью», – сказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Нобоа перешел в «Зенит» в 2017 году. В начале следующего года его отдали в аренду в «Рубин». После возвращения в петербургскую команду футболист стал игроком основного состава.

Третьей темой по «Монитору» стала грядущая непогода в Петербурге. Об этом оперативно рассказали «Gazeta.SPb» (14:35), «Аргументы и факты в Петербурге» (14:50) и «78.ru» (15:15).

Во вторник, 21 августа, в городе на Неве ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Северной столице. В ночь с понедельника на вторник в Петербурге пойдут дожди, местами сильные. Днем будут небольшие осадки, в отдельных районах их будет сопровождать гроза. Температура воздуха ночью не поднимется выше отметки в +14 градусов. Днем в городе на Неве потеплеет до +17 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, затем – повышаться.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «78.ru» и «Gazeta.SPb».