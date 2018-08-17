В Петербурге 17 августа будет тепло и ветрено

Лучшее в Петербурге

Топ-5 граффити-портретов в Петербурге

В Северной столице по-прежнему уничтожаются портреты знаменитых людей. Недавно вандалы и коммунальщики уничтожили портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова. «Санкт-Петербург.ру» решил найти нетронутые граффити, которые можно посмотреть прямо сейчас.

Когда манит шум воды: топ-5 водопадов вблизи Петербурга

Сезон отпусков подходит к завершению, а это значит, что мы до следующего года не увидим роскошных водопадов на Кавказе или в Крыму. «Санкт-Петербург.ру» решил исправить это упущение и нашел самые красивые водопады недалеко от Северной столицы.

Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.