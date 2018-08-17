В Петербурге 17 августа будет тепло и ветрено

В пятницу, 17 августа, в Северной столице установится теплая погода, воздух прогреется до +25 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
«Переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменный 1-5 м/с, днем южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 гр., в окрестностях до +10 гр., днем +23...+25 градусов», – рассказали в ведомстве.
Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо понижаться. Давление – 767 мм. рт. ст., относительная влажность – 65%. Восход солнца был в 05:16, закат будет в 20:47.