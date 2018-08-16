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Картина дня: Европейский университет, нумерация станций метро и смерть олимпийской чемпионки

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© Фото: vk.com / metrospb_love

Темы дня

Когда в университете начнется приемная кампания, почему станции метро предложили пронумеровать и из-за чего умерла гимнастка Елена Шушунова.

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стала грядущая приемная кампания в Европейском университете. Оперативнее всех событие осветили «Закс.ру» (17:10), «Санкт-Петербург.ру» (17:20) и «MR7» (17:45).

Европейский университет в Петербурге начнет приемную кампанию во вторник, 21 августа.  Будущие студенты смогут подать заявления до 12 сентября включительно. В ЕУ в грядущем учебном году будет 90 стипендиальных мест.

Обучать студентов в вузе начнут 1 октября. В этом году университет ждет только магистрантов, прием в аспирантуру ожидается через год. В начале августа университет после нескольких попыток смог пройти проверку Рособрнадзора. Через неделю чиновники вернули вузу лицензию.

Второй темой, согласно «Монитору», стала инициатива пронумеровать станции петербургского метро. Быстрее всех об этом читателю рассказали «Stroypuls.ru» (10:55), «Санкт-Петербург.ру» (11:55) и «Невские новости» (12:20).

Вице-губернатору Петербурга Игорю Албину предложили пронумеровать станции метро, чтобы иностранным туристам было проще ориентироваться в подземке. С соответствующим предложением обратился глава муниципального образования «Купчино» Михаил Черепанов.

По его словам, во время Чемпионата мира по футболу он наблюдал, как иностранцам было сложно прочитывать и воспринимать на слух названия станций. Черепанов отметил, что порядковые номера упростят использование метро.

В настоящее время нумерация станций используется в метрополитенах нескольких городов мира, в том числе в Минске, Киеве и Варшаве.

Третьей темой по «Монитору» стала смерть олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Елены Шушуновой. Об этом оперативно сообщили «78.ru» (12:10), «MR7» (12:20) и «Невские новости» (12:25).

В Петербурге на 50-м году жизни скончалась двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова. Согласно предварительной информации, заслуженный мастер спорта СССР умерла от воспаления легких.

На Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году Шушунова завоевала две золотые медали – в многоборье и в командных соревнованиях. На Играх она также выиграла серебряную медаль на бревне и бронзовую – на брусьях.

Самыми оперативными СМИ стали «Gazeta.SPb», «Аргументы и факты в Петербурге» и «Невские новости».

 

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