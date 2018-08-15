В Петербург привезли двух чаоканских мар

Две чаоканские мары – самец и самка – прибыли в Петербург из Екатеринбургского зоопарка, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. Специалисты осмотрели животных в грузовом терминале аэропорта Пулково, оба грызуна абсолютно здоровы.

Чаоканских мар передадут благотворительному фонду дворца детского творчества «Мост». Эти звери, похожие на зайцев, редкие гости в наших краях. Ареол их обитания – юго-восток Южной Америки.

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Питаются грызуны растительной пищей, вырастают в длину от 45 до 50 см, весят до 4 кг. Данных животных можно приручить, в неволе они живут до 14 лет, в дикой природе редко доживают до 10 лет.

Ранее «Фонд друзей балтийской нерпы» запустил проект «Петербургские тюлени», призванный сохранить редкую балтийскую нерпу и среду ее обитания. Авторы обещают выпускать разнообразную сувенирную продукцию с животными и устраивать увлекательные конкурсы.

Фото: пресс-служба управления Росселхознадзора по Петербургу и Ленобласти