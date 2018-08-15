Тюлени могут стать новым неформальным символом Петербурга

Тюлени могут стать одним из самых узнаваемых неформальных символов Северной столицы в ближайшем будущем. «Фонд друзей балтийской нерпы» запустил проект «Петербургские тюлени», призванный сохранить редкую балтийскую нерпу и среду ее обитания.

По словам организаторов, присутствие тюленей подчеркивает морской характер города на Неве и является удивительной особенностью города. Развивать проект будут в двух направлениях – через выпуск разнообразной сувенирной продукции и конкурсы.

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В фонде надеются, что со временем проект эволюционирует в творческое пространство, где каждый человек трудом и любовью сможет помочь сохранению Балтийского моря и Ладожского озера. На данный момент первые произведения «Петербургских тюленей» можно увидеть и приобрести в качестве вознаграждения за пожертвования.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина выбросил 17 щенков в районе Кузьмоловского кладбища. Сейчас местные жители пытаются пристроить животных в добрые руки.