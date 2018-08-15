Смольный нашел 60 испорченных фасадов на туристических маршрутах города

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко проверил состояние фасадов зданий на туристических маршрутах вдоль рек и каналов, сообщает пресс-служба Смольного. В ходе инспекции чиновник нашел около 60 стен с облезшей краской, отваливающейся штукатуркой, незаконными граффити и поврежденными водосточными трубами.

Особое внимание делегация обращала на здания, находящиеся в собственности инвесторов, которые взяли на себя обязательства по их ремонту, но так и не приступили к работам. По результатам проверки создадут рабочую группу, которая проконтролирует, чтобы лоск вышеуказанных домов был восстановлен в срок.

Читайте также:

С дома на Петропавловской улице рухнула штукатурка (ФОТО)



Ранее при ремонте фасада дома 8 по Гражданской улице обрушились строительные леса. В результате происшествия пострадали пять человек, один из них скончался в Мариинской больнице от полученных травм. Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка.