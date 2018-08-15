В Петербурге 15 августа будет прохладно и дождливо

В среду, 15 августа, в Северной столице установится прохладная погода, воздух прогреется до +18 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.
«Облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь, днем небольшой, местами умеренный. Ветер ночью южных направлений 2-6 м/с, днем восточный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 гр., днем +16...+18 градусов», – рассказали в ведомстве.
Атмосферное давление на протяжении дня будет мало меняться. Давление – 757 мм. рт. ст., относительная влажность – 73%. Восход солнца был в 05:12, закат будет в 20:53.