В Петербурге 15 августа будет прохладно и дождливо

Лучшее в Петербурге

Куда сходить в Петербурге в августе

Концерты Роджера Уотерса и Антохи МС, фестиваль света, кинопоказы и праздник мыльных пузырей – «Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные мероприятия, которые пройдут в городе на Неве в последний месяц лета.

Когда манит шум воды: топ-5 водопадов вблизи Петербурга

Сезон отпусков подходит к завершению, а это значит, что мы до следующего года не увидим роскошных водопадов на Кавказе или в Крыму. «Санкт-Петербург.ру» решил исправить это упущение и нашел самые красивые водопады недалеко от Северной столицы.

Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.