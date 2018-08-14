Картина дня: обрушение лесов, единый проездной и комфортный Петербург

Главной новостью дня, по данным «Монитора», стало обрушение лесов на Гражданском проспекте. Оперативнее всех событие осветили «Gazeta.Spb» (14:55), «78.ru» (16:00) и «Невские новости» (17:10).

На Гражданской улице в центре Петербурга обрушились строительные леса. Инцидент произошел в районе 11 часов утра. Леса упали возле дома №8, где ремонтировали фасад здания. Настилы рухнули с четвертого по первый этаж.

В результате происшествия пострадали пять рабочих, все они были госпитализированы. Позднее один из них скончался в Мариинской больнице. По факту проишествия СК проводит доследственную проверку.

Второй темой, согласно «Монитору», стал единый проездной между Петербургом и Ленобласти. Быстрее всех о нем читателю рассказали «Аргументы и факты в Петербурге»» (14:35), «Деловой Петербург» (15:00) и «Санкт-Петербург.ру» (15:30).

Единый проездной, который свяжет Петербург и Ленобласть, появится на всех маршрутах до конца декабря. Проездной будет состоять из двух электронных кошельков по аналогии с единой системой московского проездного «Тройка» и петербургского «Подорожника». С момента запуска он будет работать на 100 направлениях.

Эксперимент по объединению транспортной системы города и области начался в мае, когда карта «Подорожник» начала в автобусах от станции метро «Улица Дыбенко» до поселка Кудрово. Система быстро обрела популярность у пассажиров, ежедневно они оплачивают поездку с помощью карты более 3 тыс. раз.

Третьей темой по «Монитору» стал рейтинг The Economist, где Петербург занял 70-е место в спсике комфортных городов. Об этом оперативно сообщили «MR7» (13:35), «78.ru» (13:40) и «Деловой Петербург» (13:52).

Согласно оценке экспертов, Северная столица оказалась между Дубаем и Абу-Даби. Москву поставили на 68-ю строчку. Наиболее комфортным городом признали Вену. Австрийский город сместил с первого места Мельбурн, который был лидером рейтинга на протяжении семи лет.Третью строчку заняла японская Осака.

На последнем месте из 140 городов оказался Дамаск, столица Сирии. Также в низ рейтинга попали Дакка из Бангладеша и Лагос из Нигерии.

Самыми оперативными СМИ стали «Gazeta.SPb», «Аргументы и факты в Петербурге» и «Невские новости».