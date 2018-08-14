Петербург и Ленобласть свяжет единый проездной

Единый проездной, который свяжет Петербург и Ленобласть, появится на всех маршрутах до конца декабря. Соответствующий документ власти двух регионов подпишут в октябре этого года.

Проездной будет состоять из двух электронных кошельков по аналогии с единой системой московского проездного «Тройка» и петербургского «Подорожника». С момента запуска он будет работать на 100 направлениях.

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Эксперимент по объединению транспортной системы города и области начался в мае, когда карта «Подорожник» начала в автобусах от станции метро «Улица Дыбенко» до поселка Кудрово. Система быстро обрела популярность у пассажиров, ежедневно они оплачивают поездку с помощью карты более 3 тыс. раз.