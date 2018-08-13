Поклонская тайно вышла замуж в Крыму

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, сообщает Daily Storm. Бракосочетание состоялось в Крыму в минувшие выходные.

По данным издания, «свадьба прошла скромно, но со вкусом». На церемонии, кроме родственников, присутствовали коллеги Натальи Владимировны из Госдумы и силовых структур. Сама Поклонская не стала подтверждать информацию о свадьбе, подчеркнув, что не готова комментировать личную жизнь.

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В июне прошлого года экс-прокурор Крыма заявила, что рассталась с мужчиной, которого называла своим мужем. Информации о новом супруге Поклонской тоже немного. Известно, что 47-летний Соловьев был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП.

В 2011-2013 годах он руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Имеет звание заслуженного юриста России.