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Поклонская тайно вышла замуж в Крыму

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© Фото: Антон Новодережкин /ТАСС

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Избранником депутата Госдумы стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, сообщает Daily Storm. Бракосочетание состоялось в Крыму в минувшие выходные.

По данным издания, «свадьба прошла скромно, но со вкусом». На церемонии, кроме родственников, присутствовали коллеги Натальи Владимировны из Госдумы и силовых структур. Сама Поклонская не стала подтверждать информацию о свадьбе, подчеркнув, что не готова комментировать личную жизнь.

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В июне прошлого года экс-прокурор Крыма заявила, что рассталась с мужчиной, которого называла своим мужем. Информации о новом супруге Поклонской тоже немного. Известно, что 47-летний Соловьев был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП.

В 2011-2013 годах он руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Имеет звание заслуженного юриста России.

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