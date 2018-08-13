«ВКонтакте» выступила против уголовных дел за репосты

Руководство социальной сети «ВКонтакте» выступило против уголовных преследований за публикации в интернете. Об этом рассказал управляющий директор компании Андрей Рогозов.

«Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям», – написал Рогозов.

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По его словам, в ближайшее время социальная сеть введет возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей.

Ранее «ВКонтакте» ввела дополнительные меры для защиты пользователей. В частности, все альбомы с сохраненными фотографиями были переведены в приватный режим по умолчанию. В течение двух недель социальная сеть планирует убрать отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов.