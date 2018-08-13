В Петербурге 13 августа будет дождливо и ветрено

В понедельник, 13 августа, в Северной столице установится непредсказуемая погода, воздух прогреется до +21 градуса тепла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

«Облачно с прояснениями. Ночью и утром кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, утром и днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 гр., днем +19...+21 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо повышаться. Давление – 750 мм. рт. ст., относительная влажность – 90%. Восход солнца был в 05:07, закат будет в 20:58.